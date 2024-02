El DT es una pieza, el problema de Nacional es más grande

Primero lo primero, ayer me informó la editorial Planeta que ya está en la calle la segunda edición de Palabras Mayores. Tengo que agradecerles mucho porque se acabó la primera edición y sacaron una segunda edición. A Planeta, muchas gracias y a todos ustedes también, porque mire usted, y yo que creí que no se iban a vender más de 50 libros. La segunda edición de Palabras Mayores será oficialmente lanzado el próximo lunes en el Club El Nogal.

Ahora sí, a Jhon Arias lo estuve viendo. Primero no tendría por qué causarme sorpresa porque ya lo habíamos visto en otras finales, qué burocracia arbitral tan berraca. En estos partidos finales, toda la batería, 10 tipos, la gran mayoría colombianos: nueve colombianos. El árbitro Andrés Rojas; Alexander Guzmán, primer asistente; John Gallego, segunda asistente; Jhon Ospina, cuarto árbitro; Richard Alexis Ortiz, quinto árbitro; todos colombianos; Nicolás Gallo Gallito, VAR; AVAR 1, John Alexander León; AVAR 2, Yadir Fernando Acuña; AVAR 3, John Perdomo; y asesor de árbitros internacional, un tal Manuel Bernal.

Antes se equivocaban tres, después se equivocaron cinco, cuando pusieron unos disque jueces de línea final, jueces de gol que llamaban, luego que tres del VAR, luego cuatro, luego cinco, ahora para finales, 10 tipos. Y se comieron un penal.

Le hacen un penal a Cano, un defensor lo pisa en un contraataque porque Fluminense mantuvo su idea de iniciar el juego corto para invitar a Liga, ¡Venga presióneme! me regala la espalda y yo lo ataco. Y eso hizo una vez en el primer tiempo y la pelota le cayó a Cano y Cano corrió. Con un escolta, el arquero sale a achicar, el escolta pisa el guayo izquierdo de Cano entrando al área. El árbitro Rojas ni fu ni fa. Gallito lo llama, ¡Venga, probable penal!, Gallito tenía razón, Gallito y sus amigos, tiene como tres ahí al lado. Aquí normalmente en el campeonato hay uno solo más el operador. Y Rojas, discute y niega el penal ¡Penalazo!.

No sé qué fue lo que vio, pero impuso roja, su criterio de no penal.

Y la última jugada del partido, tiro libre desde la izquierda. Y lo único que realmente, vale la pena de esa jugada es la marca, esa es la marca que yo pido para Junior vs Santa Fe en el primer gol, no la que pusieron los imberbes y mal preparados componentes del VAR en Colombia.

Gallito la dibujó fina, divina, solo que yo no estoy de acuerdo. A mí sí me parece que era fuera de juego, pienso como Guzmán, el auxiliar levantó la bandera cuando la metió el jugador de Liga de Quito, que la mete con la espuela, él tiene medio cuerpo, la cabeza por encima, pero Gallito muestra la punta de un zapato ahí abajo y ahí es cuando me acuerdo de mis épocas en Inravisión, que moviendo un cuadrito hacia la derecha o hacia la izquierda cambiaba la escena.