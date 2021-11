Colombia… amnesia de creación y gol

Finalizó el año para la selección Colombia y el balance, pese a estar clasificada momentáneamente al Mundial de Catar 2022, en cuanto a producción futbolística no es el mejor.

No puede ser y no tiene presentación que se quiera estar en la principal cita del balompié mundial y haya completado 5 partidos sin marcar gol. El más reciente lo marcó Luis Díaz ante la selección de Chile en el estadio Metropolitano de Barranquilla el pasado 9 de septiembre.

El seleccionado nacional sigue padeciendo de lo más importante en el fútbol, y que a la larga permite ganar un partido, el gol.

Se le perdió hace mucho tiempo al equipo de Reinaldo Rueda y pese a que ha empleado a todos sus delanteros no ha podido encontrar al goleador de la tricolor.

Nadie puede discutir las condiciones de Duván Zapata, Miguel Ángel Borja, Luis Fernando Muriel, Roger Martínez, Falcao García, Santos Borre, por mencionar algunos de los artilleros colombianos. En sus clubes son y han sido cuota importante por sus anotaciones, pero a la hora de ponerse la tricolor nacional, parece que se les olvida lo que hacen con sus respectivos equipos y terminan malogrando las pocas oportunidades que se les presentan en los encuentros de las eliminatorias.

Rueda lo ha intentado todo, un solo hombre en punta, a veces dos, pero sus fórmulas no han tenido un final feliz y por eso la acumulación de casi 470 minutos sin meter goles que al final le pueden costar al combinado colombiano la eliminación, pese a que hoy en día es cuarta en las eliminatorias sudamericanas, producto de 14 partidos disputados, 3 partidos ganados, 8 empates y 3 derrotas, con un acumulado de 16 goles a favor y 17 en contra para un total de 17 puntos.

Esos son los fríos números de la selección Colombia. La ‘empatitis’ es la gran enfermedad que acompaña al elenco cafetero. Escasas victorias que son el reflejo de la poca productividad en las redes contrarias y existe, a falta de cuatro jornadas para concluir las clasificatorias, la duda de si le alcanzará para cumplir con el objetivo trazado: Catar 2022.

Muchos dirán que el problema de gol es la falta de generación de juego y hasta pueden tener razón. No hay un jugador o jugadores que puedan entregar el balón limpio a los atacantes.

Se esperaba por parte de algunos que ante Paraguay y con la presencia de James Rodríguez esta situación mejorara, pero al final, en los 80 minutos que tuvo la oportunidad de estar en cancha, fue nula su participación en el tema de creación de jugadas importantes para que el balón les pudiera llegar a los delanteros de turno.

Pero él no es el único responsable. Quienes en otros partidos han tenido esta oportunidad, tampoco han aparecido, caso Juan Fernando Quintero y Edwin Cardona, por mencionar a algunos.

Tamaño inconveniente tiene Reinaldo Rueda y su grupo de asesores para resolver esta terrible amnesia que padece la selección Colombia: no hay generación, ni creación de juego y mucho menos goles.

Se vienen para el próximo año cuatro partidos definitivos. Dos de local ante Perú y Bolivia y dos fuera de casa contra Argentina y Venezuela. Tendrá que echar mano de otras alternativas y volver a enrutar el camino en cuanto a estos dos problemas que tienen a Colombia en entredicho para llegar a Catar.

El propio entrenador no es ajeno a ese inconveniente y en una de sus ruedas de prensa manifestó: “El no haber finalizado fue lo que no nos permitió conseguir los tres puntos. Ellos quieren ser eficaces, como lo son con sus clubes, hacen psicoterapias para ello, tareas de coordinación y precisión para definir, y el cuerpo técnico los respalda y les da la confianza”.

El juego de Colombia deja muchas dudas por lo mismo: no hay claridad a la hora de salir con el balón y está expuesto a una u otra acción individualidad de Luis Díaz, quien trata de hacer su mejor labor, pero tampoco ha tenido suerte a la hora de sus intentos.

La controversia seguirá abierta y hasta tanto no logre encajar un buen partido, con juego de avanzada y presencia goleadora, seguirá en discusión el trabajo que en ese sentido hacen Rueda y sus jugadores.

Se acaban las oportunidades y los puntos perdidos ante rivales como Uruguay, Ecuador y Paraguay, tendrán que recuperarse ante selecciones como Argentina y Venezuela, descontando que contra Perú y Bolivia se deben obtener seis puntos.

Camino culebrero y muy difícil para la selección Colombia. Por ahora, a disfrutar de una clasificación transitoria a Catar. Los números dicen eso, pero el fútbol manifiesta todo lo contrario.