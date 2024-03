Con 3 como Diaz y Arias, juegan y ganan finales, la selección ganaría un titulo!

Jhon Arias. A mí me encantaría tener un muñeco como este permanentemente en Selección, no jugando a puchos Lorenzo, ya tenemos dos Díaz. Dije que con cuatro como Lucho Díaz, ya Arias se suma.

Son dos, de esos que juegan finales y ganan finales, juegan y ganan, no que se cuelgan una medalla y tienen una hoja de vida llena de títulos que no jugaron porque no hicieron parte de las finales.

Estos muñecos sí ganan finales. Necesitamos ese tipo de jugadores para ganar títulos con selección. Necesitamos dos más, tres más, los encontraremos como Arias y como Lucho. Yo no sé por ahora, no.

Promedio de edad de Fluminense 32.8, de Liga Deportiva 27.8, los enredó Liga, les hizo un trabajo defensivo notable, equipo aplastado, hundido, con muy poco espacio. Y lo que hablamos ayer de estilo y ADN, ayer Fluminense tuvo que, sobre su idea base, hacer otra cosa porque ni le permitieron el juego el inicio de juego corto para invitar al rival ni tampoco le permitieron la presión en la salida del contrario, porque el contrario hizo un partido para que no hicieran eso. Entonces se acomodó el camaleónico, el que maneja múltiples registros, es el campeón de hoy.

Claro, los enredó, casi 70 minutos ese equipo ecuatoriano. Es que también es cierto que este es un equipo muy mayor: Fabio (43), Melo (40), Marcelo (35), Ganso (34), Cano (36), Santos (34), Samuel Javier (33) y un reciclaje notable: Marcelo, Felipe Melo, Marlon, Ganzo, jugadores que ya terminaron en Europa y vinieron para acá, ese es el fútbol brasileño.

Yo por eso quiero que Arias se vaya a Europa porque pues imagínese Liga de Quito los complicó 70 minutos, quiero que se vaya a Europa, ese es un jugador ya para irse a Europa, tiene 26 años, ha jugado contando partidos en Fluminense, Colombia: Santa Fe y América Sub 23, Patriotas y Llaneros, 292 partidos con 47 goles y 39 asistencias.

Anoche el partido era muy confuso, muy enredado, pero John se sabe parar muy bien en la cancha: por derecha, por izquierda, por el medio, múltiple registro de ataque posicional y funcional. El centro de la derecha lo encuentra libre por el segundo palo y lo dejan libre a él y el cabezazo, él no es un jugador alto, pero no necesitó de altura porque no tenía oposición, pero sí de dirección, le da la dirección correcta a la pelota y el cobro de pena máxima: primero, con un carácter poco usual en el jugador colombiano, porque le dijo a Marcelo, que la cogió para cobrar, ¡No, no, voy a cobrar yo! y se la quitó a Marcelo, que tiene 30 títulos y ayer completó el título 31 y que es una leyenda. Se la dio y el tac, con movimientos así raros antes de cobrar, pero la ejecución impecable, primorosa.