Nuestros pechos fríos volvieron a quedarnos mal. No se salva nadie del descalabro frente a los peruanos. Todos fueron inferiores al compromiso. No saben lo que es ponerse la camiseta de la selección. Cayeron sumisos y maltrechos. Regalaron el partido más importante que nos acercaría a Qatar 2022 luego de varios partidos cayéndose a pedazos. No volvieron a marcar goles y a punta de empates se pusieron cuartos en una eliminatoria pareja por lo bajo.

Pobre RRR (Reinaldo Rueda Rivera), no quisiéramos estar en sus zapatos. Con esa cantidad de “niños bonitos que tiene bajo su mando el futuro es incierto. Los grandes cracks, ídolos de barro de la afición volvieron a salir con un chorro de babas. Es que ni siquiera pelaron el partido. Cayeron expuestos, dormidos, entregados sin pegar siquiera patadas.

Por eso toda Suramérica sabe que a la hora de ponerlo todo sacan la patica.

Ahora más que nunca porque todos los integrantes del actual combinado están hechos económicamente y no están dispuestos a “dejar la piel”, no les da su temperamento, no es sangre la que corre por sus venas.

Pobre RRR, en su interior debe reprocharse por habérsela jugado por estos ‘pecho fríos’, llenos de talento según los más lambones de la crítica deportiva.

Están culminando sus carreras deportivas llenos de plata, pero sin corazón para representar a una selección nacional.

La ‘piedra’ no es haber perdido con Perú sino de la manera como se cayó. Sin alma, totalmente sumisos ante un rival que supo tener paciencia para trabajar el partido y dar la puntada que sabían se iba a presentar en los noventa minutos.

Se perdió el partido que no se podía.

Perder y quienes de pronto les teníamos confianza a los jugadores nos quedamos absolutamente defraudados por el comportamiento de nuestros cracks de pacotilla.

¿Serán capaces contra Argentina de sacar la garra y dejar a un lado el temperamento de pechos fríos que los caracteriza?

La selección venía cayéndose a pedazos, a pesar de lo evidencia de los resultados, se les extendió un crédito que no supieron aprovechar porque no tienen ese espíritu deportivo que debe caracterizar al deportista.

Están llenos de plata y no les interesa ponerlo todo en la cancha. Son pecho fríos y así serán recordados.