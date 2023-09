Colombia sigue su marcha en el Mundial de Levantamiento de Pesas y gana dos medallas más

Introducing you to the W87KG session medalists! 🤩 TPE, Colombia and Korea made it to the podium!🏋️‍♀️



🥇 Lo Ying-Yuan (TPE)

Snatch: 112G

C&J: 133KG

Total: 245KG



🥈Noreia Y. Geles Moreno🇨🇴

Snatch: 106KG

C&J: 138KG

Total: 244KG



🥉Aram Jung🇰🇷

Snatch: 107KG

C&J: 134KG

Total: 241KG pic.twitter.com/k8NVigAzuA