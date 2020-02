Colombiano Miguel Marriaga peleará por el título Mundial peso pluma de la OMB

Los boxeadores colombiano se siguen destacando a nivel internacional y en esta oportunidad la promotora Top Rank Boxing y la Organización Mundial de Boxeo confirmaron que el púgil bolivarense de 33 años Miguel Ángel Marriaga protagonizará su tercera pelea por un título del mundo en la categoría del peso pluma.

Marriaga, que cuenta con un récord de 29 victorias, 25 por la vía del nocaut y tres derrotas, una por nocaut, disputará su primer combate por un cinturón de campeón cuando enfrente al estadounidense Shakur Stevenson, actual poseedor del título.

La pelea está pactada para el próximo sábado 14 de marzo en el Hulu Theater en Madison Square Garden en Nueva York.

🥊JUST ANNOUNCED🥊 The legacy is just beginning to be written ...



Rising star @ShakurStevenson defends his Featherweight crown as a first-time @HuluTheaterMSG headliner against former title challenger Miguel Marriaga. #StevensonMarriaga | MARCH 14 | ESPN pic.twitter.com/2y7HdleBTl