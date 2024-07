David Alonso ganó el GP de Alemania y es más líder que nunca

A once vueltas de las 23 programadas para la carrera de Moto3, el grupo de cabeza se mantuvo compacto, siempre con David Alonso marcando el ritmo y con sus rivales intentando lograr la mejor posición para preparar su estrategia final y con algunos pilotos, como el australiano Jacob Roulstone (Gas Gas) cediendo terreno al salirse del trazado para evitar la caída, que acabó llegando una vuelta más tarde en la fatídica curva once.



Nuevamente saltó a las primeras posiciones el japonés Taiyo Furusato, quien se encontró con la fuerte oposición de un David Alonso que no cedió el liderato ante nadie en ningún momento, aunque por detrás el vencedor de Assen, Iván Ortolá (KTM), iba buscando el punto para adelantar.



Pero por delante David Alonso se dio cuenta de que era una 'mala cosa' llegar en un grupo tan nutrido a la última vuelta y volvió a cambiar el ritmo para 'estirar' al máximo el grupo e intentar romperlo. Sin embargo Taiyo Furusato tampoco estaba dispuesto a ceder y superó al colombiano para liderar la carrera a seis vueltas del final.



No duró cuatro curvas como líder Fursato, que vio como Alonso le volvía a superar y pegado a ellos marchaba José Antonio Rueda, seguido por un 'peligroso' Iván Ortolá, además de Ángel Piqueras, Daniel Holgado y Adrián Fernández, que habían dejado 'colgados' por detrás al resto de integrantes del grupo principal, en el que se iba por los suelos Luca Lunetta en la curva uno, después de una gran remontada.



Apenas siete pilotos aguantaron el 'tirón' de David Alonso, que se mantuvo firme en el liderato y a tres vueltas del final había conseguido algo más espacio respecto a sus rivales, salvo con Rueda y Ortolá, aunque a dos vueltas del final, en la curva uno, José Antonio Rueda entraba colado con la rueda trasera de su moto bloqueada y golpeando ambos con las defensas de aire de la zona, pero sin que el piloto se hiciese daño.



Así se llegó a la última vuelta, con David Alonso líder, seguido por Taiyo Furusato, que se dio un pequeño susto, e Iván Ortolá, que partió desde la duodécima posición para ser tercero.