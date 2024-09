David Alonso repitió y ganó el Gran Premio de la Emilia Romaña

El líder del mundial, David Alonso (CFMoto), sumó su octava victoria de la temporada al vencer el Gran Premio de la Emilia Romaña de Moto3 a pesar de los esfuerzos de los españoles Ángel Piqueras (Honda) y Daniel Holgado (Gas Gas) por que no fuera así.



Alonso ganó con autoridad y aumenta su ventaja en la provisional del mundial al verse beneficiado por la sanción a Daniel Holgado en la última vuelta, en la que al exceder los límites del circuito en la curva quince fue sancionado con la pérdida de una posición, en favor del neerlandés Collin Veijer (Husqvarna), que se 'encontró' con el tercer peldaño del podio de Misano Adriático.



No falló en la salida el japonés Taiyo Furusato, que aprovechó su posición en la 'pole position' para ponerse al frente de la carrera nada más apagarse el semáforo rojo y, aunque Iván Ortolá (KTM) intento sorprender al líder del campeonato, David Alonso (CFMoto), cogiendo la parte exterior de la primera curva para 'colarse' por el interior en la segunda, no pudo lograr su objetivo.



Otro español David Muñoz (KTM), sancionado con doble 'vuelta larga' de penalización, no aguantó mucho en carrera al irse suelo entre la primera y la segunda curva, aunque recuperó su moto y continuó para poder cumplir con la sanción y que ésta no pasase a la siguiente carrera del calendario, la semana que viene en Indonesia.

Furusato no duró mucho en cabeza de carrera, pues en la segunda vuelta ya se puso líder David Alonso, con el japonés tras su estela encabezando un grupo en el que estaban los españoles Daniel Holgado (Gas Gas), autor de la vuelta rápida de carrera en esa fase inicial, Ángel Piqueras (Honda), vencedor hace quince días en este mismo escenario, Adrián Fernández (Honda) y el neerlandés Collin Veijer (Husqvarna), entre otros pilotos.



Alonso cambió el ritmo y estiró el grupo muy rápidamente, con un trío por delante en el que estaba también Daniel Holgado y Ángel Piqueras, aunque no lograron abrir un hueco claro respecto a sus perseguidores.



Daniel Holgado superó a David Alonso en la cuarta vuelta dentro de un grupo de cabeza que se había vuelto a reagrupar y que por entonces formaban hasta catorce pilotos.



En la séptima vuelta Ángel Piqueras decidió pasar a la acción y, tras superar a su propio compañero de equipo Adrián Fernández, se fue a por Daniel Holgado para superarlo, momento en el que por detrás el líder del campeonato también dio un paso adelante y recuperó la tercera plaza tras la estela del piloto de Gas Gas.



Pero el liderato de Piqueras duró poco, superado nuevamente por Daniel Holgado al cometer un error que casi le hace rodar por los suelos, mientras tras ellos Taiyo Furusato intentó ganar la posición a Adrián Fernández y ambos se tocaron, teniendo que abrirse para evitar la caída, lo que provocó un pequeño corte, aunque no duró demasiado.



A diez vueltas del final el líder era David Alonso, seguido por Daniel Holgado y Ángel Piqueras, con el australiano Joel Kelso (KTM) en la cuarta plaza y con el grupo de catorce pilotos muy estirado, pero sin perder 'comba' ninguno de ellos.



Por detrás, David Muñoz cumplió con su penalización de doble 'vuelta larga' antes de protagonizar la segunda caída del día, en la curva dieciséis que le obligó ya al abandono, en tanto que delante, con David Alonso tirando en cabeza, se produjo un pequeño corte con Daniel Holgado y Ángel Piqueras tras su estela y Collin Veijer intentando enlazar con ellos.



En las vueltas finales se consolidó ese cuarteto de cabeza, siempre con David Alonso -que recibió el aviso de exceder los límites del circuito, lo que le obligaba a tener unas ciertas precauciones- marcando el ritmo, perseguido por Daniel Holgado, Ángel Piqueras y Collin Veijer.



Algo más atrás, Iván Ortolá intentaba enlazar con ellos.

Alonso no cedió en su empeño de sumar la octava victoria de la temporada y se mantuvo firme al frente de la carrera, aunque con Holgado pegado a él y buscando su oportunidad en las dos últimas vueltas, como también Piqueras y con Veijer un tanto descolgado de esa pelea.



Al final de la penúltima vuelta tanto Holgado como Piqueras se tiraron sin miramientos sobre Alonso para superarlo y entrar así en la última vuelta, en la que el colombiano de origen español recuperó la primera plaza y buscó cerrar todos los huecos para que nadie le volviese a sorprender.



David Alonso pudo controlar a todos sus rivales para sumar el octavo triunfo de la temporada y aumentar la ventaja en la clasificación provisional del mundial en más de tres carreras, por delante de Ángel Piqueras y Daniel Holgado, que al final se tuvo que conformar con la cuarta plaza, al tener que entregar el tercer puesto a Collin Veijer.



La quinta posición fue para Iván Ortolá, seguido por el italiano Luca Lunetta, el australiano Joel Kelso, Adrián Fernández, el italiano Matteo Bertelle y José Antonio Rueda cerrando las diez primeras posiciones.