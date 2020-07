Eléider Álvarez se recuperó de lesión y tiene fecha para pelea eliminatoria por el título mundial

Muy buenas noticias dio este miércoles 22 de julio el boxeador colombiano de 36 años Eléider Álvarez Baytar al confirmarse que se recuperó de una lesión que sufrió hace algunas semanas en uno de sus hombros, que había obligado al aplazamiento de la pelea eliminatoria contra Joe Smith Jr por el título mundial de la categoría semipesado de la Organización Mundial de Boxeo.

Tras adelantar su recuperación, el combate quedó programado para el sábado 22 de agosto en el MGM Grand Conference Center en Las Vegas.

Álvarez tenía programada la pelea eliminatoria para el pasado 16 de julio en el mismo escenario de Las Vegas, pero el enfrentamiento tuvo que ser pospuesto al informarse que Eléider sufrió una lesión en el hombro derecho, que si bien no es de gravedad, requirió tratamiento con antiinflamatorios y fisioterapia, por lo que tuvo que cumplir con un tiempo de incapacidad de por lo menos cuatro semanas.

"Una lesión que no es grave, pero sí que necesita atención, si exijo el hombro podía ser grave, no es una pelea fácil, es un rival pegador, que mete presión, hay que llegar físicamente, bien y no queríamos arriesgar. Efectivamente tengo un pequeño desgarro y estamos esperando la recuperación", dijo Eléider Álvarez a Antena2.com

El boxeador colombiano cuenta con un registro de 25 victorias, 13 por la vía del nocaut y una derrota, mientras que su rival en esta ocasión cuenta con 25 triunfos, 20 por nocaut y tres peleas perdidas.