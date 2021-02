Memorable show de The Weeknd en el medio tiempo del Super Bowl 2021

El Super Bowl 2021 dio inicio a un encuentro deportivo inesperado, cargado de tensión y admiración de miles de espectadores. Este evento se vio vestido de estrategias, jugadas y un aire artístico gracias a diferentes estrellas que le pusieron su toque.

The Weeknd fue el encargado de protagonizar el show de medio tiempo de esta temporada, dando una muestra de su nuevo trabajo musical ‘The Highlights’, lanzado recientemente. Esta presentación se vio rodeada de luces, contrastes, juegos artificiales y sonidos característicos de su carrera artística.

El cantante canadiense logró robarse las miradas en la edición 55 del evento deportivo, que se realizó en el Raymond James Stadium, con una puesta en escena única, diferente y prometedora. El joven presentó algunos de sus éxitos de la mano de su reciente álbum ‘After Hours’ (2020), donde llevó una secuencia de inicio, desarrollo y fin.

Aberl Tesfaye, nombre de pila de la estrella musical, interpretó temas como, ‘Starboy’, ‘The Hills’, ‘I Can’t Feel my Face’, ‘I feel it Coming’, ‘Save your tears’, ‘In your eyes’, y la famosa ‘Blinding Lights’, con los cuales divirtió a los espectadores durante aproximadamente 13 minutos.

The Weeknd apareció en una de las cabeceras del estadio, al interior de un auto negro, vistiendo un traje rojo y su característica imagen. Seguido de esto, presentó un laberinto de luces y se dirigió al campo de juego, donde sus bailarines le dieron el sello personal.