Moto3: ¿cómo le fue a David Alonso en la 'pole' del GP de Japón?

El español Iván Ortolá (KTM) protagonizó un nuevo récord absoluto en la clasificación oficial para el Gran Premio de Japón de Moto3 en Motegi, para sumar su quinta 'pole position', por delante del neerlandés Collin Veijer (Husqvarna) y el colombiano David Alonso (CFMoto).



Ortolá paró el crono en 1:54.761, el único piloto en ese segundo, con lo que establecía un nuevo récord absoluto de Moto3 tras superar la propia marca que él mismo estableció en las tandas oficiales al rodar en 1:55.550 y sumaba su segunda 'pole position' consecutiva tras la de Indonesia.



El español David Muñoz (KTM) fue el más rápido en la primera clasificación, en la que recibió un aviso por conducción anti deportiva al esperar a algún que otro rival, sin que recibiese sanción, además de los italianos Stefano Nepa (KTM) y Riccardo Rossi (KTM), junto al japonés Taiyo Furusato (Honda), que logró el pase en su último intento.

Vea también: David Alonso no la pasó bien en el segundo entrenamiento del GP de Japón



Mientras que en la primera clasificación la lluvia no hizo acto de presencia, la situación atmosférica se complicó al comienzo de la segunda, con algunas gotas de agua en determinadas zonas del circuito y muchos pilotos buscando una rueda buena que nadie quería dar para no facilitar el trabajo de sus rivales.



Pero la determinación iba a ser un factor fundamental en la clasificación oficial, amenazada por la lluvia, y rápido se pudo ver como el español Iván Ortolá saltaba del grupo principal y comenzaba a tirar con fuerza, si bien el mejor tiempo inicial era para el neerlandés Collin Veijer, que rodó en 1:56.674, seguido por David Alonso y Joel Kelso (KTM).



Sin entrar en sus talleres para no verse sorprendidos por la lluvia, los pilotos de Moto3 siguieron tirando con fuerza para mejorar su rendimiento y evitar sorpresas finales.



Y si a la primera no lo consiguió, en su segundo intento Iván Ortolá desbancó a Veijer de la primera posición al rodar en 1:55.364 cuando todavía quedaban más de ocho minutos de clasificación por delante y ya le 'metía' más de tres décimas de segundo a Veijer y medio segundo al líder del mundial, David Alonso.



Al ver que la lluvia no continuaba cayendo, casi todos los pilotos decidieron entrar al unísono en sus talleres para cambiar de neumáticos.



El primero en salir a pista fue David Alonso, que buscaba rodar en solitario para intentar mejorar y, en el caso del español Daniel Holgado (Gas Gas), para conseguir la primera referencia, pues fue el único piloto que no marcó un tiempo para la clasificación oficial hasta esos instantes.



Mientras, en la calle de talleres muchos pilotos 'apuraron' al máximo su estancia esperando la salida a pista de sus rivales sobre las motos, con Ryusei Yamanaka, Collin Veijer y David Alonso rodando en pista.

Le puede interesar: David Alonso, más que preocupado por el GP de Japón: "no sabemos qué condiciones habrá"



El japonés Yamanaka logró ascender hasta la tercera plaza y Veijer se acercó a escasamente 18 milésimas de segundo de Ortolá, mientras que Alonso lo intentaba pero no lograba pasar de la cuarta plaza.



El neerlandés Collin Veijer supo aprovechar desde la lejanía la trazada de Yamanaka para lograr un nuevo récord absoluto de la pista al rodar en 1:55.117, por el 1:55.550 que logró en las tandas oficiales de este mismo año Iván Ortolá.



Aunque no logró desbancar a Collin Veijer, el líder del mundial consiguió recuperar terreno para ascender hasta la segunda posición a 53 milésimas de segundo del neerlandés, con Iván Ortolá todavía en pista y rodando por debajo de su registro personal.



En medio de un nutrido grupo de pilotos y superando por donde podía a sus rivales, Iván Ortolá logró recuperar la primera plaza, su quinta 'pole position', al rodar en 1:54.761, que era nuevo récord absoluto de la categoría, por delante de Veijer y Alonso, que serán quienes ocupen la primera línea de salida en Japón.



La segunda línea será para Ángel Piqueras, Ryusei Yamanaka y Joel Kelso, con Adrián Fernández, David Muñoz y Daniel Holgado en la tercera y David Almansa, Stefano Nepa y Luca Lunetta en la cuarta.