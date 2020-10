"WOOOOOWWWWW KO del año????", " Uno de los KOs más loco de la historia". Así definió la UFC el nocaut protagonizado por el luchador Joaquin Buckley en la noche el pasado sábado contra Impa Kasanganay en una de las peleas preliminares del UFC Fight Island 5 en Abu Dhabi, que tuvo como evento principal el choque entre Marlin Moraes y Cory Sandhagen.

Lea también: Egan Bernal pide justicia por muerte de un ciclista tras haber sido atropellado por un furgón

Cuando se disputaba el segundo asalto del combate preliminar, Buckley y Kasanganay intercambiaron golpes en centro del octágono hasta que el primero lanzó una patada con su pierna izquierda, pero su rival lo agarro, cuando parecía que estaba contralado, sorprendió al dar un giro de 180° y de esta manera impactar en el rostro de Kasanganay una nueva patada con su extremidad derecha.

El golpe fue tan estremecedor que dejó adormecido a su contrincante de pie en el centro del ring y poco a poco se fue desvaneciendo, por lo que el árbitro determinó el final de la pelea y pidió la asistencia médica.

Le puede interesar: Aldemar Reyes y Yenifer Ducuara, campeones de la Vuelta al Tolima

Lo hecho por Buckley le sirvió para conseguir su primera victoria en la principal categoría de las Artes Marciales Mixtas y además su triunfo lo puso entre los nóminas a nocaut del año en la UFC.

The Octagon-side angle might be the best one yet 😳 #UFCFightIsland5 pic.twitter.com/WbPJzbvDZH