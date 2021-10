Tatiana Calderón ya conoce la fecha para su regreso a la Súper Fórmula Japonesa

La piloto colombiana Tatiana Calderón regresa a la competencia de la Súper Fórmula Japonesa después de varios meses ausente por cuenta de las restricciones de cuarentena en ese país por la pandemia de coronavirus.

Lea también: Audio del VAR: La razón por la que anularon el gol de Yerry Mina entre Colombia vs. Ecuador

Este domingo 17 de octubre se corre la penúltima ronda de la Súper Fórmula Japonesa en la cual la colombiana regresa al volante de su Threebond Drago Corse #12 que venía piloteando en esta competencia que se convirtió en su máxima objetivo en 2020.

El Twin Ring Motegi, circuito ubicado en la prefectura de Tochigi, en Japón, será el escenario de esta nueva jornada que en el mes de agosto ya había tenido la disputa de la quinta ronda de la Súper Fórmula.

Con relación a su regreso a la competencia, la colombiana aseguró que tiene mucha ilusión después de estar seis meses fuera teniendo en cuenta su compromiso con el Mundial de resistencia en Europa.

“Estoy muy contenta de finalmente poder volver a correr en Japón. Desde abril no compito en la Súper Fórmula, pero me he mantenido en contacto con el equipo, siguiendo y comentando las carreras por Claro Sports, donde también podrán acompañarme este fin de semana. He seguido de cerca el progreso del equipo y hay varios cambios a los que tendré que adaptarme rápidamente antes de la clasificación”, dijo la deportista.

De los nuevos retos que tiene la deportista para este remate de la temporada, Tatiana aseguró que habrá que acoplarse nuevamente a algunas situaciones de esta competencia, pero que espera hacer un buen trabajo.

“Seguro será un reto, especialmente porque la carrera anterior, en la que no estuve, fue en esta misma pista, pero como siempre haré todo lo que está en mis manos para tener el mejor resultado posible. Este país me gusta mucho así que disfrutaré mi experiencia, la estadía y de compartir de nuevo con los fans japoneses”, explicó Tatiana.

Lea también: Miguel Ángel López de nuevo con el Astana

La buena noticia para los colombianos es que la carrera podrá verse en vivo el domingo 17 de octubre, a las 00:30, por el Canal Claro Sports, 1502 en HD y 502 en SD, así como en la señal de streaming de YouTube de Marca Claro, lo cual permite conocer detalles de la presentación de la piloto colombiana.