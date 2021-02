WWE Elimination Chamber 2021: resumen y resultados; The Miz nuevo campeón

Este domingo 21 de febrero se llevó a cabo el segundo evento PPV de WWE en la temporada 2021 en un atípico calendario de la compañía de wrestling donde ofreció tres eventos previos a Wrestlemania por primera vez en la historia.

Aunque Elimination Chamber fue un evento corto en su duración, tuvo la novedad de un nuevo campeón de WWE luego que The Miz cambiara Monet The Bank para enfrentar a Drew tras la pelea estelar. Sin embargo, el PPV recibió varias críticas por el resto de la jornada.

Kick Off, resultados:

John Morrison derrotó a Mustafa Ali, Ricochet y Elias

Resultados Elimination Chamber 2021:

- Daniel Bryan derrotó a Cesaro, Kevin Owens, Jey Uso, Baron ‘King’ Corbin y Samy Zayn y se proclamó retador oficial del Campeonato de Universal.

Sin embargo, en la pelea por el título Universal, Roman Reigns derrotó a Daniel Bryan y retuvo el cinturón. Ahí irrumpió Edge, golpeó a Reigns y lo retó por el título para Wrestlemania.

- Matt Riddle se proclamó campeón de los Estados Unidos tras vencer a Bobby Lashley y John Morrison

- Nia Jax & Shayna Baszler retuvieron los títulos por parejas de la WWE ante Sasha Banks & Bianca Belair:

- Drew McIntyre retuvo el Campeonato de la WWE ante Jeff Hardy, Randy Orton, AJ Styles, Kofi Kingston y Sheamus

No obstante, mientras Drew celebraba su título, apareció Bobby Lashley y golpeó con vehemencia; al instante llegó The Miz, canjeó el maletín Money in the bank y en un combate exprés lo derrotó y se convirtió en nuevo campeón.