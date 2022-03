Dolgopolov contra Roland Garros por no excluir a los tenistas rusos

Alexander Dolgopolov señaló a los organizadores de Roland Garros de "falta de valor" por no impedir la participación en el torneo de los tenistas rusos y bielorrusos, en una entrevista concedida este lunes a la emisora francesa RTL. Los organizadores del torneo parisino (que se disputará del 22 de mayo al 5 de junio) aseguraron la semana pasada que no cerrarían la puerta a los jugadores rusos, entre ellos el número 2 del mundo Daniil Medvedev, y bielorrusos.

Vea también: El noble gesto del Atlético de Madrid con refugiados ucranianos en Polonia

"Les falta valor, no quieren sobre todo asumir las eventuales consecuencias (de la presencia de tenistas rusos). Francamente no es suficiente decir que se está contra la guerra. Es una guerra contra nuestro país, que mata a nuestros civiles", declaró. Dolgopolov, de 33 años y ganador de tres torneos en el circuito ATP, se mostró muy afectado por el conflicto que sufre su país como para pensar en Roland Garros: "No es más importante que la vida de miles de personas".

El ex tenista, que regresó a su país para "defender" Ucrania, insistió que "el tenis tiene una posición muy cobarde actualmente".

"Rusia debe ser excluida de todo lo que gestione el mundo libre. Decir hoy 'Estoy contra la guerra' es insuficiente. Sus deportistas deben condenar a su gobierno y reconocer que se trata de asesinatos en masa", añadió.

"Son buenos chicos, conozco a la mayoría. Estoy seguro que están contra la guerra, pero si toman una posición neutral, como 'estoy contra la guerra', es como si dijesen 'déjame, yo vivo en mi burbuja, no quiero implicarme, solo quiero jugar al tenis'. Esta posición es inaceptable".

La pasada semana, en conferencia de prensa, la directora general de la Federación Francesa de Tenis (FFT), Amélie Oudéa-Castéra, recordó: "Imponemos una estricta neutralidad a los jugadores rusos, bielorrusos (...) Seguimos el principio del conjunto de ministerios de Deportes de la Unión europea y de todos los países clave que nos rodean".

Le puede interesar: Susto en Cataluña: Sonny Colbrelli fue trasladado a urgencias tras problemas cardiacos

"No se castiga a un deportista individual que si es seleccionado por su país... Por el momento", añadió el presidente de la FFT Gilles Moretton.