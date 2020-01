Roger Federer no pierde su espíritu infantil pese a ser uno de los tenistas más experimentados del circuito y a permanecer durante varios años en lo más alto del ranking mundial. Eso fue lo que demostró, al ser captado por una de las cámaras del Abierto de Australia, mientras se dirigía a una práctica, y se lo vio jugando con todo su equipo a las escondidas, juego en el que su fisioterapeuta fue uno de los que más se entretuvo.

Junto al fisioterapeuta, también se encontraba Severin Luthi, su actual entrenador y uno de sus amigos más cercanos, quien siempre está con el suizo en los diferentes eventos a los que asiste y otro de los que se involucró a la dinámica en la que ya estaba el número tres del mundo.

Federer, uno de los máximos candidatos al título, tal como sucede con Rafael Nadal y Novak Djokovic, superó en su encuentro de primera ronda al estadounidense Steve Johnson y en la segunda ronda del primer Grand Slam del año jugará contra el serbio Filip Krajinovic, tenista número 41 del mundo y quien dejó en el camino al francés Quentin Halys en cinco sets, durante su primera presentación en el torneo.

De momento, la mayoría de favoritos en la rama masculina del Abierto de Australia han logrado avanzar de ronda, entre ellos los tres primeros del ranking mundial. De igual manera, vale la pena destacar que Daniel Galán, representante colombiano, cayó a manos del chileno Tabilo, luego de llevar el partido a un quinto set y haber estado un quiebre arriba.

