Montoya eligió a los tres mejores deportistas colombianos de la historia; en la lista aparece él

Juan Pablo Montoya se considera a sí mismo entre los tres mejores deportistas colombianos de la historia. El expiloto de Fórmula 1 hizo el comentario en una entrevista reciente, en la que también elogió a Egan Bernal y Mariana Pajón.

En una reciente entrevista, Montoya fue preguntado por los tres mejores deportistas colombianos de la historia, por lo que su respuesta no pasó indiferente.

"Por lo que he hecho, me meto (entre los tres mejores deportistas colombianos de la historia). Muy poquita gente lo ha hecho, lo que yo llegué a ganar a nivel mundial. El top 3 no me importa, pero Egan Bernal tiene que estar ahí por ganar el Tour de Francia y el Giro. Yo me quedo con Mariana Pajón, triple medallista olímpica".

Vale recordar Montoya es un corredor de carreras colombiano que compitió en Fórmula 1 de 2001 a 2006. Es uno de los pilotos más recordados de los últimos años de la Fórmula 1, con siete victorias y 30 podios. También ganó el campeonato de la IndyCar Series en 1999.

Montoya nació en Bogotá, Colombia, en 1975. Comenzó a competir en karting a una edad temprana y rápidamente fue escalando en el mundo del automovilismo. En 1998, ganó el campeonato de la F3000 Internacional, lo que le valió un contrato con la Fórmula 1.

Montoya hizo su debut en la Fórmula 1 en 2001 con el equipo Williams. Rápidamente, se estableció como uno de los pilotos más rápidos del campo y ganó su primera carrera ese año en Monza. Montoya pasó a competir con el equipo McLaren-Mercedes de 2005 a 2006, pero no pudo replicar su éxito anterior.

Después de dejar la Fórmula 1, Montoya compitió en varias series diferentes, incluyendo la IndyCar Series, el NASCAR Sprint Cup Series y el SportsCar Championship. También compitió en las 24 Horas de Le Mans en 2016 y 2017.

Aunque ahora está enfocado en la formación de nuevos talentos, incluido su hijo Sebastián, Juan Pablo siendo una figura popular en el mundo de los motores y es considerado uno de los mejores pilotos de su generación.

* Este contenido fue escrito y producido por una Inteligencia Artificial