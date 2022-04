Egan Bernal hizo rodada virtual con sus seguidores y dio detalles de su recuperación

El ciclista colombiano Egan Arley Bernal sigue dando muestras de su recuperación y este sábado 2 de abril realizó una rodada virtual con sus seguidores en donde respondió algunas preguntas.

En un primer momento, Bernal volvió a hablar del fuerte accidente que sufrió en el 24 de enero.

"Estaba entrenando bastante en la bici de crono para el Tour de Francia. Inicié una serie desde Sesquilé hacia Bogotá. Iba en la serie, venía un carro detrás, cuando me estrellé sentí el impacto contra algo. Me acuerdo que la carretera iba tirando en bajada, iba a 58 km/h, pero quería subir a 60, pero sentí el estrellón. En un primer momento no sentí nada y de repente estaba quieto tirado en el piso. Se me fue el aire y mientras intentaba respirar empecé a pensar qué había pasado

Cuando llegó el doctor le pedí algo para el dolor. El casco me lo quitaron cuando llegó la ambulancia y me llevaron al hospital".

Egan también dio detalles de lo que es su día a día en la actualidad, teniendo en cuenta que ya volvió a montar bicicleta en las vías de Colombia.

"Desde que empecé a montar en bicicleta volvió a ser ciclista. La rutina es levantarse, desayunar y luego salir a montar (con mi mamá, mi hermano, mi novia y los amigos de toda la vida). Hacer dos o tres horas tranquilas. Disfrutar lo que es montar en bicicleta.

En la tarde/noche voy a hacer fisioterapia".

Por otro lado, el ciclista campeón del Tour de Francia 2019 y Giro de Italia 2021 aseguró que anhela volver a competir y ponerse un dorsal.

"Yo quiero competir, salir a ponerme el número, hacer lo que más me gusta. Yo vivo de esto, es mi trabajo, quiero seguir inspirando gente".