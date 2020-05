Froome se pronunció y dejó más dudas sobre su posible salida del INEOS

El ciclista Chris Froome causó conmoción en el ciclismo internacional después de que se informara que podría salir de la poderosa escuadra británica del INEOS ya que su contrato termina a final de año, por lo que vería con buenos ojos fichar por otro equipo a mitad de la actual temporada.

De inmediato comenzaron las especulaciones sobre cuál sería el futuro del cuatro veces ganador del Tour de Francia, ya que el portal Cyclingnews reveló que habrían dos escuadras que ya han entablado conversación con Froome.

Si bien se mencionaron varios nombres, el medio especializado se contactó con el corredor, quien no se pronunció mucho al respecto, pero sí dejó claro que después de recuperarse de la dura caída sufrida en 2019, que le impidió defender el título de la 'Grande Boucle', está enfocado en demostrar su máximo nivel y conseguir el quinto 'maillot' amarillo del Tour de Francia.

"Después de mi accidente el año pasado y la recuperación posterior, estoy extremadamente seguro de que puedo volver a la forma ganadora del Tour. No sé qué equipo estará más allá de 2020", señaló para Cyclingnews.

Froome también manifestó que a sus 34 años no piensa en el retiro a corto plazo, por lo que el equipo que le ofrezca un contrato de por lo menos dos años tendría ventaja para contar con sus servicios.

"No tengo intención de retirarme en el corto plazo. En todo caso, el accidente me ha dado un enfoque y una conducción renovada. He trabajado más duro que nunca para volver a donde estoy. No dejaré que eso sea en vano", puntualizó.