Bardet se rinde ante Egan Bernal: "No creo que nadie revierta su victoria"

Romain Bardet, ciclista francés del equipo DSM, se mostró convencido en que en las últimas cinco etapas del Giro de Italia nadie revertirá la victoria del colombiano Egan Bernal, aunque admitió que "la batalla por el podio va a ser dura".



En su primera participación en el Giro de Italia, Bardet está realizando una buena actuación. En la general es séptimo a 5:02 de Egan Bernal, que parece tener controlada la carrera con el dominio mostrado hasta el momento.

"No pienso mucho en el podio de momento, pero es cierto que las señales son bastante positivas. Quiero pelear hasta el final y todavía hay algo por hacer. Me siento muy bien y tengo mucha frescura", dijo Bardet, en una conferencia de prensa virtual en el día de descanso del Giro.



"Las señales positivas que tengo me dan esperanzas de futuro. En cualquier caso, no tengo nada que perder. Quiero correr de forma agresiva y si tengo las mismas piernas que el lunes, no me lo prohíbo. Siempre soy positivo para sentirme cada vez mejor a medida que pasan los días", manifestó.



Una de las etapas que pueden ser decisivas en este Giro de Italia es la última, una contrarreloj de 29 kilómetros que unirá Senago con Milán.



"Trabajamos en la contrarreloj y optimizaremos todo lo que podamos, pero no pensaremos en el cronómetro hasta el sábado por la noche porque antes de eso habrá tres finales importantes. La etapa del sábado (Verbane-Alpe Motta, con dos puertos de primera categoría) no debe subestimarse, ya que habrá grandes dificultades antes de la última subida, aunque esta última será un poco menos difícil que los otros días. Puede pasar cualquier cosa", señaló.



El corredor francés también habló sobre sus rivales y opinó que si Simon Yates -quinto a 4:20- tiene "un gran día al final, intentará algo para revertir la situación".

"EF Education-NIPPO y Astana Premier-Tech siguen siendo fuertes, pero no estoy seguro de que vayan a realizar grandes maniobras. No creo que nadie vaya a revertir la victoria de Egan Bernal, pero por el podio la batalla va a ser dura", concluyó.