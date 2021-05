Clasificación de la regularidad: ¿A cuánto quedó Gaviria de Peter Sagan?

Por fin logró el eslovaco Peter Sagan (Bora Hansgrohe) la victoria que tanto anhelaba, merced a un enorme trabajo de su equipo, que le puso en bandeja el honor de apuntarse la décima etapa del Giro, entre L'Aquila y Foligno, de 139 kilómetros.

Por méritos no pudo ganar otro que no fuese el triple campeón del mundo, de nuevo en su mejor versión en un esprint en el que superó al colombiano Fernando Gaviria (UAE Emirates) y al italiano Davide Cimolai (Israel Start Up). Con un tiempo de 3h.10.56 el ciclista de Zilina, de 31 años, volvió a saborear la gloria del éxito.

Giro de Italia: a cuánto quedó Gaviria de Sagan en la clasificación de la regularidad

Luego de la décima etapa del Giro de Italia 2021, el antioqueño Fernando Gaviria ahora es segundo en la clasificación de la regularidad con 91 puntos a favor, mientras que el esloveno Peter Sagan es primero con 108 unidades.

Una lucha digna de dos rivales que se conocen

La lucha por la victoria de etapa fue reducida por una caída en la última curva, que no afectó a los favoritos, separados ya de la jauría del esprint. Egan Bernal pasó el día de rosa, muy feliz el de Zipaquirá en una jornada inolvidable para él. Descansará este martes como patrón del Giro, con 14 segundos de ventaja sobre el belga Remco Evenepoel (Deceuninck Quick Step) y a 22 del ruso Alexander Vlasov.

Gaviria, con tanta necesidad como Sagan de echarse una victoria a la boca, se lo tomó en serio este lunes. Sabía que su rueda era Sagan, pero lanzó su estrategia. Mandó a su compatriota Molano con estrategia lejana, pero Sagan no admitió bromas y se pegó a su rueda.

Lo adelantó y puso el turbo. Arrancada definitiva para superar a Gaviria y firmar su tercera victoria de la temporada, la número 117 de su carrera. Como dijo tras ganar en Romandía, el triple campeón mundial no se ha ido. No se le ha olvidado levantar los brazos.