En video: así se vivió el susto de Egan cuando Evenepoel lo atacó en la etapa 10 del Giro

Egan Bernal conservó la camiseta de líder de la clasificación general del Giro de Italia 2021, más allá del ataque que vivió por parte del belga Remco Evenepoel, principal rival en la lucha por el título, en el último esprint especial del día. El patrón del Ineos estuvo a punto de perder tres segundos en la diferencia ante la decisión que mostró el corredor del Quick Step por aprovechar la situación.

No obstante, en ese momento, a la altura del kilómetro 127, apareció el trabajo en equipo por parte del Ineos. Y es que cuando se pensaba que Evenepoel iba a cruzar primero el esprint, apareció el ecuatoriano Jonathan Narváez, compañero de Egan, para adelantarse y salvar la bonificación a su favor. No hay duda que fue un momento emotivo del día por lo que habría significado para la clasificación general.

🚴 Giro d’Italia 2021



Cymal 10 | Stage 10https://t.co/iN5CNV5g0o



Narvaez yn cipio'r bonws o 3" ar y wib ganolig!



That was close! Great work from Narvaez to pick up the 3 second bonus!#Giro pic.twitter.com/0434aXDKAF