¿Será Egan? Líder del INEOS en el Giro de Italia del 2022 tendrá gregario de lujo

El ciclista colombiano Egan Arley Bernal aún no define sus grandes objetivos para la temporada 2022, a pesar que recientemente se confirmó que arrancará el año disputando el Tour La Provence.

Hace algunos días, el corredor de INEOS Grenadiers dio a conocer que no tiene claro cuáles serán las grandes vueltas que disputará, ya que desea volver al Tour de Francia, carrera a la que no asistió en el 2021 y en la que no pudo brillar en el 2020 por los dolores de espalda.

De igual forma, Bernal manifestó que se le agrada el recorrido del Giro de Italia 2022, teniendo en cuenta las jornadas contrarreloj y los días de alta y media montaña.

Mientras existe la expectativa por conocer el calendario del ciclista de Zipaquirá, en las últimas horas se reveló que el líder del INEOS Grenadiers en el Giro tendrá un gregario de lujo, que aspira a terminar su carrera en la 'Corsa Rosa'.

Y es que el australiano Richie Porte afirmó, en diálogo con el periodista Roger Vaughan, que quiere correr el Giro de Italia en la que será la última temporada en su carrera profesional.

"Ha sido un viaje brillante, pero una vez más. Me gustaría seguir siendo competitivo, de lo contrario, estamos perdiendo el tiempo como familia. Si puedo cerrar el círculo allí (Giro de Italia), sería un sueño. Es una carrera que siempre he disfrutado".

Porte ha disputado en tres ocasiones el Giro de Italia, siendo la edición del 2010 en la que tuvo mejor actuación al finalizar séptimo en la clasificación general. El australiano también disputó as versiones del 2011 (81) y la del 2015 (no terminó).