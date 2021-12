El ‘pecado’ de Egan en plena navidad: “es para un amigo”

Egan Bernal se prepara para lo que será la temporada 2022 donde buscará tener buenos resultados en las competiciones en las que esté presente. En la reciente entrevista en el programa Ciclismo Entre Grandes de Win Sports, el pedalista colombiano manifestó que tiene como objetivo conseguir la Vuelta a España, pues considera que “pasaría a la historia” porque lograría la “triple corona”.

Por tal razón, el ‘escarabajo’ se entrena de la mejor manera, pero no olvida que está en plena fiestas decembrinas, y por ende, aprovecha a disfrutar los últimos días del 2021.

En su cuenta de Twitter, Egan le hizo una pregunta con un toque de humor a sus millones de seguidores.

El ciclista de Ineos preguntó que “cuantos kilómetros serán 2 platos de lechona, 1 de natilla, 10 buñuelos y 5 cervezas?? Es para un amigo..”, al parecer, Egan habría pasado de una manera formidable la noche de este 24 de diciembre, pero es consciente que se debe preparar de la mejor manera si quiere superar a Primoz Roglic, Pogacar y demás.

Por otra parte, Bernal considera que “es hora de volver al Tour. Solo me lo salté un año, pero en el 2020 no me fue bien. El tour es el Tour y quiero volver y prepararlo de la mejor forma, espero que el equipo esté de acuerdo, aunque la última etapa es una crono y eso nos pone a pensar".

