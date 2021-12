Hay Roglic para rato: seguirá en Jumbo Visma hasta 2025

El esloveno Primoz Roglic, triple ganador de la Vuelta a España y campeón olímpico contrarreloj, seguirá unido al Jumbo-Visma hasta 2025, por lo que completará una década en la formación neerlandesa.



“He crecido con este equipo desde mi llegada en 2016. Ya tenemos una larga historia juntos de la que estoy muy orgulloso. Hice mi debut en el pelotón del World Tour a una edad algo más avanzada. Puede que pareciera fácil y los mejores momentos emergen más rápido, pero no siempre fue fácil. Sin embargo, ha ido rápido conmigo y con mi desarrollo. No soy el único responsable de esos hermosos momentos. Hice eso junto con mis compañeros de equipo y el personal. También es genial ser parte de este equipo en los próximos años", ha comentado.

Roglic (Trbovlje, 32 años), ha conseguido con el maillot del Jumbo Visma desde 2016 más de 50 victorias, entre ellas 3 Vueltas con 9 etapas, 2 Itzulias Vuelta al País Vasco, la Lieja Bastoña, 3 etapas en el Tour de Francia y 3 en el Giro.



“Mis metas son independientes de los resultados. Especialmente quiero seguir desarrollándome en diferentes áreas. Física y mentalmente, pero también como líder de equipo y como persona. Estoy en el lugar indicado para eso. Veremos en qué se centrará en los próximos años", asegura.



El director deportivo del Jumbo Visma, Merijn Zeeman considera como algo especial que Roglic siga unido al Jumbo-Visma durante tanto tiempo.

“Creemos que es muy especial que Primoz haya renovado y que complete tantos años con nosotros. Estamos muy contentos porque este corredor refleja la transformación de nuestro equipo en los últimos años. Esta extensión de contrato nos brinda la oportunidad de realizar también planes y objetivos en los próximos años en los que él juega un papel central. Primoz es uno de los pilares del equipo. La cultura que hemos construido juntos es muy aplicable al deportista y a la persona Primoz Roglic”, dijo el técnico.