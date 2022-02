"Me ha acompañado en lo más alto de mi carrera": Egan agradece a su masajista

En primer lugar, el ‘escarabajo’ colombiano dijo que “mi masajista, y en realidad mi amigo, persona de confianza y quien me tiene que aguantar todo lo que tengo que decir después de cada carrera, quien me levanta el ánimo en días duros y muchas veces me regaña cuando lo necesito, me ha acompañado en lo más alto de mi carrera y ahora en el momento más difícil”.

A reglón seguido, Egan recordó que la relación que tiene con Castro lleva alrededor de cinco donde recordó que lo hecho por el profesional “no tiene precio, porque son los pequeños detalles del día a día los que realmente marcan”.

