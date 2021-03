Nairo fue autocrítico con la 'crono', pero está ilusionado con la montaña en la Vuelta a Cataluña

Una discreta jornada tuvo el ciclista colombiano Nairo Alexander Quintana (Arkéa-Samsic) en la segunda etapa de la edición 100 de la Vuelta a Cataluña al finalizar en la posición 56 a un minuto y 35 segundos del ganador del día, el australiano Rohan Dennis (INEOS Grenadiers), quien paró los cronómetros con un registro de 22 minutos y 27 segundos en la fracción que comprendió una contrarreloj individual de 18.5 Kilómetros.

El portugués Joa0 Almeida (Deceuninck - Quick Step) se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general, mientras que Rigoberto Urán se ubicó como el mejor escarabajo en la casilla 15 a 37 segundos. Quintana es 45 a un minuto y siete segundos.

Nairo aceptó que no fue su mejor día en comparación con los tiempos logrados por los rivales en la clasificación general, pero también explicó que desde que se sometió a la operación en sus dos rodillas no ha realizado entrenamientos enfocados en las pruebas contrarreloj.

"El día de hoy, en la segunda etapa de la Vuelta a Cataluña, tuvimos una exigente contrarreloj. No son los tiempos que queríamos ni que parecidos a los que hicieron algunos de los rivales. Sé la posición en la que estoy, no he trabajado la crono después de la cirugía de la rodilla y tras la Tirreno-Adriático", explicó.

A pesar de la discreta etapa, Nairo ilusionó a sus fanáticos teniendo en cuenta las jornadas de montaña que se avecinan en la Vuelta a Cataluña, al indicar que está con ánimo y buenas sensaciones.

"Seguimos con ánimo, las sensaciones son buenas, esperamos tener un buen día (este miércoles) y terminar la jornada con bastante alegría", dijo.

La tercera etapa de la Vuelta a Cataluña tendrá su primer final en alto, en puerto de montaña de categoría especial. La fracción terminará en un largo ascenso de 11.3 kilómetros con un desnivel promedio de 7.6% a una altura de 2145 metros sobre el nivel del mar en Vallter 2000.