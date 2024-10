Nairo recibió dura noticia: terrible crisis en equipo World Tour

Para nadie es un secreto que Nairo Quintana ha sido importante en los últimos años de historia del ciclismo internacional y más allá de sus momentos con el Movistar, el colombiano también estuvo en otros equipos donde escribió capítulos importantes de su carrera.

Entre ellos el Arkéa, que sacó de mala forma a Quintana, pero claramente fue una escuadra que tuvo a este ciclista en planilla durante varios meses

En las últimas horas, desde el equipo francés dieron a conocer que hay posibilidades de que desaparezcan para finales del 2025 porque aún no hay patrocinadores y financieramente estarían atravesando por una crisis.

"Nuestros equipos están actualmente amenazados de desaparición, eso es un hecho", fue lo que inició diciendo Emmanuel Hubert, director general de Arkéa, quien también afirmó: "Como no sé lo que me deparará el futuro, no puedo darme el lujo de correr riesgos. Como toda empresa, tengo que ahorrar costes y eso significa que hay que reducir los costes salariales".

Por su parte, dio a conocer que tomó la decisión de darle libertad total de escoger lo que desean hacer sus corredores: "Por el momento no puedo garantizarles nada más allá de 2025 y, siempre que tengan una cláusula en su contrato, podrán comprometerse en otro lugar".

Hubert, quien le dio estas declaraciones a Le Telegramme, dejó claro que no pasa por un buen momento y parece que hay pocas posibilidades de recuperarse.

Esta, claramente, es una noticia para Nairo, que escribió historia con este equipo, pero tuvo la fortuna de pasar el trago amargo de su salida con Arkéa para regresar al Movistar en un momento crucial de su carrera.