Cómo lo recibieron en el pelotón

"Muy bien. Muchos ciclistas se alegraron por verme en el grupo. El primer día me tocó ponerme a tirar adelante a tope, fue una buena bienvenida para mí. Me reía y le decía a mis compañeros que nunca había tirado tanto del lote como lo hacia en ese momento. Iba por caramañolas".

Cómo se ha sentido en carrera

"Me siento muy bien. Para tener en cuenta todo lo que he vivido durante el año estoy muy contento en la condición física en la que estoy. El entrenador me decía que no iba a hacer ninguna locura, iba a estar último en el lote, 'no quiero que se meta en ningún problema. No va a hacer nada, solo quiero que mueva la carrera'".

Los miedos por volver

"La parte mental. Antes de la carrera, lo que he dicho varias veces, teniendo en cuenta la caída, el hecho de estar vivo es ganancia. Podría estar muerto, podría estar en una tumba.

El día de la carrera estaba nostálgico por sentirme medio vulnerable, una sensación de no saber si lo iba a hacer bien, si iba a defraudar a los compañeros, a mi mismo. En los primeros kilómetros había miedo, iba frenando, pero cuando uno se monta en el papel, sabe que va a apoyar a un equipo, que hay personas que dependen de uno. Eso le cambia a uno el chip para que la persona que es mi líder esté lo mejor posible hasta que yo pueda. La mentalidad cambia".

Lo que más le costó al regresar a las carreras

"El ritmo. Cuando uno está entrenando tiene la opción de parar. Por más duro que uno entrene si uno para no pasa nada. En carrera uno no puede hacer eso. Y la forma como iniciamos la competencia, en Dinamarca, es algo bonito y nuevo, no me veía en la primera carrera tirando del lote, controlando la fuga, eso no estaba en mi cabeza, verme ahí me daba susto, luego fui a tope, pero finalmente uno se siente orgulloso".

En qué estado de forma está

"Al ser humano estoy 10/10 recuperado. Al deportista me hacen falta 40 vatios. Estoy en el punto de que termino carreras, pero me hace falta para hacer la diferencia, para poder estar en el grupo de los buenos, de los favoritos, vamos por buen camino"

Qué le dejó el Tour de Francia

"El Tour la verdad pensé que lo ganaba Pogacar. Para mi es el mejor ciclista que hay en este momento. Y nunca había mostrado debilidad durante todo el año, se vio muy sólido. Todo lo que quería lo había ganado. Está en otro nivel, cuando inició el Tour creí que lo iba a ganar. Vingegaard demostró que tuvo muy buen equipo. Los dos son muy buenos corredores. Son igual de campeones".

Calendario que le queda en el año

"Espero estar en Giro della Toscana - Memorial Alfredo Martini, Coppa Sabatini - Gran Premio città di Peccioli, Memorial Marco Pantani, Tour de Croacia. Luego vuelvo a Italia y la idea es terminar en el Giro de Lombardía".

La temporada 2023

"Después de una cirugía de rodilla tengo concentración en Mónaco en octubre. No se ha hablado de objetivos o calendario para la temporada 2023. Pero la primera parte del año es lo mismo, hacer fondo, acumular kilómetros en las piernas y en enero o febrero se analizará qué gran vuelta se hará"

Cuál grande quisiera correr en el 2023

"Me gustaría correr el Tour de Francia"

Ciclismo colombiano en el 2022

"No tengo ni idea. He visto poco ciclismo. En mi casa el ciclismo está prohibido. Las carreras que yo hago y vuelvo a casa. Casi no veo ciclismo, prefiero estar tranquilo"

Marco Pantani

"Era mi modelo a seguir. Después de que se accidentó, cuando tuvo su accidente muy fuerte, pudo ganar Giro y Tour. Siempre me he sentido medio identificado con Marco Pantani".