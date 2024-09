Richard Carapaz no correrá el Mundial de ciclismo 2024 por una emergencia

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz sorprendió en las últimas horas al anunciar que no participará en los Mundiales de Ciclismo de Ruta, que tienen sede en Zúrich, Suiza.

Carapaz, que había confirmado su presencia y que además estaba catalogado entre los favoritos a disputar el título, informó que se vio obligado a viajar de emergencia a su país.

Lea también: Mundial de Ciclismo 2024: quién ganó la Contrarreloj y cómo le fue a Walter Vargas

"En las últimas horas me he visto obligado a viajar a Ecuador de urgencia para acompañar a mi hija, quien tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de emergencia. Afortunadamente, la cirugía salió bien, sin embargo todavía requiere cuidados", explicó el ciclista en comunicado oficial.

El campeón del Giro de Italia 2019 detalló que al atender la situación de su hija no ha podido cumplir con las jornadas de entrenamiento, por lo que no está en la condición física adecuada para afrontar la prueba.

"Ante esta emergencia familiar, no he podido entrenar durante varios días y mi condición no está a la altura de lo que Ecuador merece, ni física ni mentalmente. Por este motivo, he tomado la decisión de no participar en el Mundial Zúrich 2024".

Finalmente, Richard Carapaz aseguró que representar a Ecuador es una responsabilidad grandísima, pero también aclaró que su prioridad siempre será la familia.

Le puede interesar: Mundial de Ciclismo 2024: cómo le fue a Diana Peñuela y Estefanía Herrera en la Contrarreloj

"Representar al Ecuador es una de las responsabilidades más grandes que tengo como deportista. Sin embargo, todos somos humanos. En nuestra carrera deportiva, hay circunstancias que trascienden el deporte y la salud de mi familia es mi prioridad".

De esta manera, el equipo ecuatoriano perdió a sus dos principales figuras, ya que Jhonatan Narváez también había anunciado su ausencia.