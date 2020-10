Roglic: "Al final he pasado un poco de miedo"

El esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), maillot rojo de la Vuelta, finalizó contento la cuarta etapa de la Vuelta, la primera que terminó al esprint y marcada por los pasajes de viento y la alta velocidad, lo que le produjo "algo de miedo" en el tramo final.



Según Roglic "hubo bastante viento, sobre todo de cola, así que rodamos muy rápido. Cabe resaltar que aparecieron los nervios en algunos puntos, especialmente en los últimos 20 kms, que fueron súper rápidos y dio un poco de miedo".

El ganador de la Vuelta 2019 destacó el buen trabajo del equipo que lo protegió en todo momento de la etapa y además porque se encontraban siempre en el lugar correcto. Un día más en rojo, sentenció el líder de la Vuelta.



No obstante, el esloveo manifestó que "parece más fácil en vatios porque no tiene tanta potencia, pero tienes que estar ahí en todo momento, al frente, y no hay errores que puedas cometer".