Daniel Martínez: las etapas decisivas de La Vuelta y un mensaje para Froome

Este martes tomará partida una atípica edición de la Vuelta a España que tendrá solo 18 etapas, pero que contará con nombres importantes del pelotón internacional para cerrar una temporada convulsionada por la pandemia.

Uno de los colombianos más importantes para esta carrera es Daniel Felipe Martínez, quien correrá como líder del Education First y llega con el crédito de ganar una etapa en el Tour de Francia y el título del Criterium del Dauphiné.

“No sé cómo voy a llegar, todas las carreras están comprimidas en dos meses, corrí el Mundial y las clásicas de las Ardenas. Tratamos de descansar unos días en casa. La condición no es la mejor, pero no sé cómo pueda reaccionar el cuerpo después de estas competencias en la Vuelta”, señaló el joven corredor colombiano en la rueda de prensa previa a la carrera.

“La Vuelta es una carrera que por los diseños de las etapas se da mucho espectáculo, son llegadas explosivas con rampas muy duras. La mayoría de ciclistas vienen cansados, otros buscan contrato y se parte un poco el pelotón. La competencia va a estar muy bonita. Nosotros tenemos un equipo muy fuerte. Tengo un equipo que me respalda, no me meto presión, quiero ir día a día y descubrir que tengo. Ser uno de los líderes más sólidos del equipo me da confianza. He hecho carreras muy seguidas, pero estoy sin presión, las que hablan son las piernas”, enfatizó Martínez.

Sobre los favoritos para el título de la ronda ibérica, comentó: “Está Roglic, Movistar que llega muy fuerte con su equipo del Tour, son corredores que van muy bien. Froome es un monstruo que en cualquier etapa te sorprende, Richard que viene muy bien, hay bastantes corredores y hay que cuidar de todos”.

También se refirió a los momentos clave del recorrido: “Las cinco primeras etapas son decisivas, en la tercera o cuarta etapa va a llover, hay que estar muy atentos, acortar tres etapas no cambia mucho. La contrarreloj seguramente va a marcar mucha diferencia”.

Y cerró dando un mensaje al Education First, equipo que dejará tras la vuelta a España porque el otro año correrá con Team Ineos: “Le debo mucho al EF, me dieron la mano para venir al Wordl Tour, la vida me ha cambiado. Estar corriendo las competencias que yo soñaba. Mi paso por EF ha sido espectacular no solo en lo profesional, sino en lo personal”.