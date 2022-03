Adrián Ramos recordó a Klopp y no de la mejor manera: "era difícil jugar así"

Uno de los mayores alicientes que puede tener un futbolista es el apoyo de su entrenador, la confianza es una parte fundamental para que el estado anímico se mantenga de buena forma y pueda brindar su mejor versión. Adrián Ramos, no es la excepción a esta regla, el jugador colombiano mencionó alguna experiencia que tuvo relacionada con la confianza que tuvo cuando estuvo en la Bundesliga.

Sus palabras se refirieron a la relación que mantuvo con Jürgen Klopp, quien era su entrenador en su paso por el Borussia Dortmund. El caucano contó apartes de la distante relación que mantenía con el estratega alemán:.

"Él me exigía mucho y en ocasiones no me gustaba la forma en la que lo hacía. Sentía en el momento que me resaltaba cada error y pensaba que era difícil jugar así, cuando no te puedes equivocar", dijo en entrevista con Win Sports.

El actual jugador del América de Cali contó que su experiencia con el hoy técnico del Liverpool no fue la mejor. Ramos aseguró que el entrenador cuestionaba cada error y por ello no tuvo muchas oportunidades. Sin embargo, el delantero escarlata indicó que la relación del entrenador con otros jugadores era un poco mejor y que su habilidad y carisma podría ser fundamental para Luis Díaz, en la Premier League.

"Con Klopp, Luis puede dar ese salto de calidad donde puede estar con los mejores futbolistas de todas las ligas y ojalá aproveche su paso por Liverpool para que después en la Selección transmita lo que aprendió", añadió Ramos.