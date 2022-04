Amigo de Freddy Rincón da detalles del accidente: "iban cinco personas en el carro"

En medio del proceso penal para establecer responsabilidades por un presunto caso de homicidio culposo por siniestro vial, tras el accidente que le costó la vida al exfutbolista Freddy Rincón, se siguen conociendo más detalles sobre las últimas horas del también comentarista deportivo.

El artista Harold Saa, amigo del 'Coloso de Buenaventura', contó que Freddy estaba siendo presionado por dos mujeres para que se fueran a otro lado.

"Freddy llega a mi casa con unas muchachas que no conozco. Lo raro es que él andaba con ellas y lo azaraban mucho para que se fueran. Una de ellas puso los pies en el asiento y le digo a un amigo: dígale a ella que baje los pies o la hago pasar pena", aseguró el artista.

Saa también manifestó que habían cinco personas en el vehículo cuando el exfutbolista salió de su vivienda. Así mismo, pidió que le pregunten a los paramédicos que atendieron el caso. Asegura que debe haber videos y no puede creer que la Fiscalía General de la Nación se complique con algo tan sencillo.

"Yo no quiero dar declaraciones de hechos en los que yo no estuve. Él me da un abrazo y se despide. Sí iban cinco cuando ya se iban para su casa, en esa ruta", puntualizó Saa.

Por su parte, desde la Fiscalía General de la Nación informaron que adelanta entrevistas a testigos y revisa el material probatorio entregado por la Secretaría de Movilidad. Pidió que si alguien tiene algo que decir sobre el accidente o indicios del caso, que se comuniquen de inmediato con el organismo. Por último, la entidad señaló que no tomará testimonios de medios de comunicación.