Apuntan al responsable de "arruinar" la carrera de James y Falcao

Los futbolistas colombianos James David Rodríguez y Radamel Falcao García no tienen definido su futuro deportivo y podrían cambiar de horizontes para el inicio de la temporada 2021/2022.

Rodríguez fue notificado por parte de la directiva de Everton que en caso de llegar una oferta que cumpla de las expectativas, dejaría el club inglés. Por otro lado, Falcao ha protagonizo una gran cantidad de rumores que lo sacan de Galatasaray debido al alto salario que devenga y las constantes lesiones que le han impedido demostrar todo su potencial.

Adicionalmente, la situación de James se "agrava" teniendo en cuenta que el español Rafael Benítez asumió la dirección técnica de los 'toffes'.

A pesar de que los dos jugadores están concentrados con sus equipos, este jueves 22 de julio el comunicador español Roberto Antolín dio a conocer algunas versiones que señalan al supuesto culpable de la reciente irregularidad en la carrera de los colombianos.

Antolín manifestó, en diálogo con ESPN Colombia, que cuando Falcao brillaba en Atlético de Madrid estaba en los planes de importantes equipo de España como Real Madrid y Barcelona e incluso generó interés en otros clubes de Europa. Sin embargo, el 'tigre' terminó firmando con Mónaco, en donde a pesar de que fue goleador, perdió figuración internacional.

El comunicador señala que el principal responsable de que el atacante de haya ido a Francia fue su representante Jorge Mendes, ya que por la negociación iba a recibir una importante comisión.

“Real Madrid, Barcelona y los mejores equipos de Europa lo querían. Tenía todo listo. Pero Mendes iba a ganar una comisión importante”, dijo.

Por otro lado, Antolín explicó que la Premier League no es un fútbol para James Rodríguez debido a la intensidad física que se requiere, la cual no tiene el mediocampista. Añadió que la decisión de no firmar con Bayern Múnich y regresar a Real Madrid a ganarse un lugar cuando Zidane aún era el entrenador fue una determinación equivocada.

"La Premier no es un fútbol para él. Jorge Mendes arruinó la carrera de James y Falcao”, dijo.

Lo cierto es que a pesar de que en algún momento ambos colombianos perdieron figuración y fueron suplentes, sí garantizaron importantes ingresos económicos durante su carrera.