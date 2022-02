Cali debe demostrar jerarquía: Dudamel tras perder la SuperLiga

Deportivo Cali sumó una nueva derrota. En esta ocasión perdió 0-1 ante Deportes Tolima en el partido de vuelta de la Superliga 2022 y le permitió al equipo ibaguereño quedarse con el título con un marcador global de 1-0.

Tras el encuentro, Rafael Dudamel, técnico de la institución vallecaucana, aseguró que le gustó el funcionamiento de su equipo a pesar del resultado y al mismo tiempo indicó que Cali necesita jerarquía para mejorar en la Liga BetPlay.

Lea también: Rangel fue la figura del Tolima tras conseguir el gol del título de la Superliga

"El equipo desarrolló lo que habíamos preparado, faltó agresividad en la pelota quita que nos costó el partido. Por lo visto hoy se debe empezar a escalar. Quedan 12 partidos, no tenemos nada más que nos ocupe. No puedo esperar menos de los jugadores que carácter competitivo y actitud para jugar. Este partido debe ser un punto de partida del para mostrar lo que deseamos. No nos podemos dar el lujo de estar por fuera de las finales. Necesitamos demostraciones de jerarquía y de primer nivel", afirmó.

Finamente, el estratega manifestó que Cali llegó en buen estado físico para la final de la SuperLiga.

Le puede interesar: Tolima derrotó a Cali y es campeón de la Superliga

"El equipo llegó bien recuperado físicamente. Se desarrolló el trabajo que se planeó, pero debe ser mejor. Me he pasado buscando cómo encontrar la vuelta del equipo con los jugadores nuevos, el mejor módulo táctico para tener el mejor rendimiento", indicó.