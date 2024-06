Catalina Usme prepara una jugada tras polémica con Yoreli: ya hay fecha

Sin duda alguna, las últimas semanas han sido difíciles en la Selección Colombia Femenina por las polémicas que se suscitaron por la ausencia de Yoreli Rincón en la convocatoria de Ángelo Marsiglia para los dos amistosos ante Venezuela. Aunque esta es una ‘preliminar’ para lo que serán los Olímpicos, la posibilidad de contar con Yoreli se desvanece.

Para los Juegos Olímpicos de París, Francia 2024, serán 18 jugadoras convocadas de cara a afrontar el reto. Marsiglia convocó a 23 para los amistosos, y saldrán cinco. Así las cosas, todo parece indicar que la participación de Yoreli Rincón está más que sentenciada.

Yoreli Rincón afirmó que la lucha se le había acabado y que no era para ella tras no ver su nombre en la lista. Catalina Usme dejó caer una bomba abriendo la polémica afirmando que nunca ha oído nada de vetos en la Federación Colombiana de Fútbol hacia las jugadoras y que si la volante de Nacional no está es porque no ha sido parte del proceso.

Posteriormente, Yoreli respondió a ello en diálogo con medios nacionales en donde indicó que Catalina Usme hizo parte de la misma lucha de Rincón cuando en 2019 se pusieron a alzar la voz por derechos y el maltrato hacia las futbolistas, “es difícil porque es falta de empatía, cuando usted tiene todo se le olvida la lucha que ha tenido. Se ven los videos de 2019 en los que se ve a ella sentada en la mesa a pelear porque las condiciones en la Selección no eran las adecuadas. Ella era de las principales”.

CATALINA USME PUSO FECHA PARA HABLAR SOBRE ESTAS POLÉMICAS

La herida está abierta tras esas declaraciones en Deportes Sin Tapujos de Catalina Usme. Tras semanas caldeadas, medios nacionales le escribieron a la jugadora del Pachuca para consultarle sobre lo sucedido y para que se cerrará la polémica, pero su respuesta fue contundente.

“Te agradezco muchísimo el gesto de escribir y extenderme tu disposición en estos momentos que siendo sincera no han sido cómodos”, inició Catalina cuando recibió el mensaje. Posteriormente, reveló cuándo hablaría sobre lo suscitado, “sin embargo, y como entenderás, me encuentro en medio de una concentración de Fecha FIFA y la prioridad mientras permanezca concentrada es el equipo. La Selección está por encima de cualquier protagonismo individual y hablar en estos momentos sería injusto con mis compañeras, más luego de una victoria”.

Pero, de igual manera, dejó abierta la posibilidad a hablar que será una vez se acabe esta Fecha FIFA ante Venezuela, “la próxima semana, que finalice la concentración, espero ponerme al frente del tema y si existe la posibilidad de entonces poder conversar estaré a tu disposición”.