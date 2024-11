Sporting destrozó al Manchester City y lo goleó en Champions

El sueco Gyokeres se impuso a Haaland en el particular duelo nórdico de goleadores disputado este martes en el partido entre el Sporting de Portugal y el Manchester City, que concluyó con 4-1 en el marcador.



El delantero del Sporting anotó un hat-trick, mientras que Haaland desaprovechó dos claras en la primera mitad y falló un penalti en el minuto 68 para irse de vacío.



Es el delantero más en forma de Europa: 16 goles en la Liga lusa en diez partidos y 5 goles en Champions en 4 jornadas.



Por su parte, Haaland suma dos en la máxima competición europea y 11 en La Premier.



En la primera mitad, Haaland la tuvo hasta en dos ocasiones de forma clara para batir al meta uruguayo Franco Israel, pero no tuvo acierto y el portero local mostró su mejor versión.

Mientras tanto, Gyokeres se erigía en el líder del Sporting, un equipo que sólo respiraba ante el aplastante dominio de los de Guardiola gracias a las diagonales del sueco, que se esforzaba una y otra vez por caer en banda.



Y cuando controla el esférico y tiene metros, el sueco es prácticamente letal



A pesar de sus tres goles, falló su primera ocasión en el arranque del partido. Se plantó solo delante de Ederson y al intentar picar el esférico se fue las manos del meta brasileño.



Pero en el 37, en su segundo mano a mano con el cancerbero del City, Gyokeres no perdonó. Se desmarcó en la medular, buscó el espacio, dio salida al balón y batió con suavidad para hacer el 1-1.



En el arranque de la segunda mitad, con un Sporting letal que ya ganaba 2-1, Gyokeres volvió a ser decisivo y esta vez desde los once metros anotó su segundo de la noche y subía al luminoso de Alvalada el 3-1.

Todo lo contrario ocurrió con Haaland, que la tuvo desde la pena máxima en el minuto 68, pero no tenía su noche el noruego y la mandó fuera.



El 4-1 también llegó de penalti, en el minuto 80, con un Gyokeres en todos los focos de Europa.



Gyokeres es el delantero más en forma de Europa, con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Haaland vale 200.