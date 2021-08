Chicho Arango reconoció que tuvo un debut "agridulce" tras perder con Los Angeles FC

Cristian Arango debutó con derrota con su nuevo equipo Los Angeles F.C de la MLS. El atacante disputó 68 minutos donde inició como inicialista, pero no tuvo el partido soñado. No obstante, el paisa fue consciente que “hay que comenzar a remar hacia adelante”.

Los Angeles FC cayó 2-1 ante San Jose Earthquakes en el PayPal Park, por lo que Arango dijo que “tenemos que llegar y concretar las jugadas que creamos, debemos trabajar día a día para llegar a tope”.

Más adelante, Chicho resaltó que “los compañeros me han dado confianza me he adaptado bien para acoplarme al equipo y trabajaremos duro para conseguir los resultados que queremos”, pues es el quinto partido que no se consigue la victoria en la liga de los Estados Unidos.

Por otra parte, Arango habló sobre su debut donde indicó que estuvo contento, aunque fue “un poco agridulce por la derrota, pero hay que comenzar a remar hacia adelante. El club se lo merece, los chicos trabajan muy bien y somos un equipo que merece victorias, entonces hay que trabajar para eso”.

Hay que decir que en el tiempo que duró dentro del terreno de juego, Chicho Arango realizó un total de 21 pases correctos e incorrectos. Además, en esos 68 minutos, entre pases claves, remates y faltas recibidas obtuvo un total de siete el atacante colombiano.