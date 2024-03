Confirmada la primera salida de Nacional tras quedar eliminado de Libertadores

Fechado: Galo acerta a contratação do atacante Brahian Palacios, de 21 anos, por US$ 3 milhões (R$ 14,8 milhões).



Aguardado em Belo Horizonte nos próximos dias, o contrato do colombiano junto ao alvinegro será até dezembro de 2027.



