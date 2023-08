"Estoy cansado del mal ambiente": Bolillo no da más en Junior y deja su futuro en el aire

Junior sumó un nuevo fracaso deportivo en el FPC. El equipo barranquillero ganó 2-1 el encuentro ante Cucutá Deportivo, pero tras el 5-5 global en la serie perdió 4-3 en la serie de penaltis.

Los dirigidos por Hernán Darío Gómez quedaron eliminado de la Copa Betplay. Una derrota que se suma al tenso ambiente que se vive en el cuadro rojiblanco.

Para el equipo barranquillero la situación fue contundente y marcó un punto de quiebre de cara al futuro. El entrenador paisa aprovechó la rueda de prensa para hacer referencia al momento que vive el club y el mal ambiente que ronda en la 'arenosa'.

"El ambiente se ve muy difícil porque no ganamos, hay unos hinchas que actúan normalmente, muestran su descontento porque el equipo no gana, más hoy porque nos elimina un equipo de la B. Es más malo el ambiente todavía, el ambiente está difícil para los jugadores, para nosotros, está difícil”, dijo Gómez inicialmente.

Sobre lo que se vive en torno al equipo, el DT añadió: "Hubo una cosa que a mí me extrañó mucho… cuando el árbitro pita el penalti a favor de Junior, la gente de la tribuna, con camisetas de Junior, estaba insultándonos y tirándonos cosas porque pitó un penalti, e insultándonos porque hacemos el penalti. ‘¿Pero esta tribuna no es de Junior? ¿Se ponen bravos porque nos pitan un penalti? ¿Porque ganamos un partido?",

Para Boillo, el equipo merece más y no ha tenido suerte: " No digamos que estamos jugando bien, pero no estamos jugando tan mal como se mira porque no estamos sacando los resultados".

Finalmente, el DT habló sobre lo que le dejó el partido: "Hoy fue un partido que a mí no me gustó mucho el equipo como equipo, pero individualmente los muchachos se entregaron y lucharon, pero lo vi muy largo, por eso a veces tuvimos que regresarnos hasta nuestro arco, y eso desgasta mucho, pero hizo para ganar el partido, lo ganó, pero en los penaltis sí fuimos un desastre".

Por ahora, Junior se alista para lo que será su siguiente partido. El conjunto rojiblanco se medirá ante Equidad en la fecha 6 de la Liga Betplay.