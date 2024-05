La Selección Colombia se alista para lo que serán los partidos ante Bolivia y Estados Unidos por las fechas FIFA de junio previo a la de las Copa América 2024. El equipo nacional busca armar una plantilla de alto nivel y confirmó el llamado de 28 futbolistas que están en la pre lista del torneo continental.

Néstor Lorenzo anunció este jueves la convocatoria del equipo cafetero para lo que será los duelos que se disputen entre el 8 y 15 de junio. Entre el listado de jugadores, el entrenador argentino decidió dejar fuera varios de los referentes que han sido cuestionados en los partidos anteriores.

Sin embargo, el equipo nacional tendrá en su nómina algunos jugadores que hicieron parte del ciclo mundialista hacia Qatar 2022 y que vienen siendo duramente criticados por su presencia en el equipo. Entre el listado de nombres hubo varios que sorprendieron, especialmente porque no habían figurado ante España y Rumania.

Una de las voces que hizo referencia a lo hecho por el técnico argentino fue la de Carlos Antonio Vélez. El periodista habló sobre la convocatoria y aunque no dio nombres directos, manifestó que hay más de un futbolista que sobra. El comunicador señaló que hay futbolistas con más mérito que muchos de los llamados.

"Solo dos “contentillos” en una lista para “amistosos” lo que quiere decir que de aquí saldrán los de la Copa… Siguen algunos convocados por nombre, insiste en algunos con más pasado que presente y cumple con su insistente y tóxico empresario pero.. Que llame a quien quiera..", dijo inicialmente el periodista.

Vélez también apuntó que sin importar los nombres, la obligación es jugar la final y que todo lo menor a esto sería fracaso: “El DT sabe que regresar de la Copa América sin la final es coquetear con el fracaso. Jugadores mejores que algunos de los que llamó hay, y varios, pero es su problema.. Con estos a la final… otra cosa no es seria (por lo aquí escrito y mucho más no soy, ni me interesa serlo,“periodista cercano”)”.

Finalmente, Vélez señaló que seguramente habrá cambios en el listado: "¡No faltarán seguro los habituales “cambios en la convocatoria” que en nuestra selección son más que los jugadores que convocan! ¡LA FINAL DE LA COPA Y NADA MAS! VAMOS!".

Por ahora, Colombia tendrá que reunir a todos sus futbolistas en la ciudad de Barranquilla desde el 27 de mayo hasta el 5 de junio. Allí el seleccionado viajará hacia la ciudad de Washington para empezar su preparación en suelo estadounidense.

CONVOCATORIA OFICIAL DE LA SELECCIÓN COLOMBIA PARA LA COPA AMÉRICA 2024