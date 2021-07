Emiliano Martínez y la charla con Yerry Mina: así le pidió disculpas al colombiano

Emiliano Martínez habló con el Diario Olé sobre los tan polémicos penales en la tanda de definición de la semifinal de la Copa América entre Colombia y Argentina. El arquero aclaró que no fue nada personal su actuación y no quiso molestar a los colombianos, solo buscó desconcentrarlos porque se jugaba todo en la definición a la final del certamen.

Puede ver: [VIDEO] ¡Lo que nadie vio! Yerry Mina vs Messi: esta fue la patada de la discordia

Incluso, 'Dibu' contó que le escribió a Mina después de ver los memes y lo que pasaba después en Colombia. Ahí el guardameta le pidió perdón al defensor colombiano y le reiteró que todo se queda en la cancha.

"Yo le escribí a Yerry Mina que le ofrecía disculpas, que la verdad no fue nada personal, y que lo de hablar fue algo para hacerme fuerte", contó Martínez en charla con el periódico argentino.

Asimismo, agregó que ya antes habían tenido una conversación por lo ocurrido en las Eliminatorias. Además, la respuesta de Mina, según Martínez, fue muy positiva y entendió que todo quedaba en el terreno de juego.

"Yerry me escribió antes del partido con Chile, por Copa América, para ver si jugaba, si estaba bien del golpe en la cabeza. Quedó todo muy bien. Yo, después de atajar el penal, por los memes, y todo lo que probablemente pasó él en Colombia, le escribí diciendo: discúlpame, no te quise fanfarronear, fue cosa del partido. Disculpá si te molesté. Él me contestó todo muy profesional", aseguró.

Lea también: Yerry Mina y un incierto futuro en el Everton de Rafa Benítez

Por otro lado, el guardameta explicó que utilizó esa estrategia con los cobradores que veía más nerviosos, no porque tuviera nada en contra. Simplemente quiso sacar provecho de algo que en el fútbol siempre se utiliza para desconcentrar al rival.

"A los que no les hablé es porque no les vi esos nervios y me concentré más en la pelota. Pero cuando vi que me miraban, vi los penales contra Uruguay, vi que a ellos les gustaba el faranduleo... Bueno, a ver qué tanto te gusta. Nada más que por eso. El festejo fue más por lo que yo pasé durante mi carrera profesional, que me descargué en el festejo, pero no fue nada personal", concluyó.