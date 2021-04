[VIDEO] La fuerte protesta de Gallardo en el gol del Junior ante River

Por otro lado, el juez no pitó un penal claro en el primer tiempo cuando el partido iba cero a cero a favor de Junior. Sobre esto, Miguel Ángel Borja criticó la actuación del colegiado: “El juez de línea estaba de frente en el penal, no sé por qué no pitó. Y en el primer gol de River hubo una falta previa. Los árbitros tendrán que analizar eso…", señaló.

Lea también: Elogios de Gallardo a Junior: "No estamos habituados a perseguir el balón"

Amaranto Perea no quiso pronunciar al respecto, pero también criticó la acción. "Sí parece un agarrón claro sobre Miguel Borja. Entrar a opinar más, creo que tampoco nos dará nada en este momento. Más allá de la acción del penal sobre Borja, creo que presionamos bien, generamos ocasiones y ese es el camino", concluyó.