"Estábamos muy ilusionados": Gamero y su tristeza tras 'el papelón' de Millonarios en Sudamericana

Millonarios se quedó por fuera de la Copa Sudamericana tras caer en Argentina frente a Defensa y Justicia. El equipo bogotano perdió por 3-1 y con la victoria de América Mineiro ante Peñarol no logró avanzar ni siquiera al playoff del torneo.

Tras la caída en el evento continental, el equipo embajador volvió a demostrar falencias en su juego y se vio agotado. Los embajadores llegaron a más de 40 partidos en el semestre y la situación terminó pasando factura, especialmente en la parte física.

Al finalizar el partido, el entrenador samario hizo referencia a lo que significó quedarse afuera de la Copa. Gamero apuntó su tristeza por perder la chance de pelear por el torneo internacional hasta las instancias finales.

“El planteamiento no fue bueno, nos faltó. Tuvimos dos partidos para hacer un punto y no lo hicimos. Nos duele porque estábamos ilusionados con la Copa, en pelearla, pero directamente hoy no fue el partido más claro que jugamos, no fue bueno”, dijo inicialmente el DT.

Para el técnico, el encuentro arrancó muy inclinado por los goles del inicio: “En 10 minutos nos hicieron dos goles y después lo supo administrar, intentamos por todos lados, no lo conseguimos y lamentablemente nos vamos tristes”, añadió Gamero.

Sobre el futuro del equipo, Gamero señaló: “Pensar nuevamente en la Liga, espero que no nos dé duro, pero sí veo que estamos bastante golpeados. Precisamente yo estoy muy golpeado porque teníamos mucha ilusión, demasiada, pero no conseguimos el resultado. Ahora pensar en lo que viene, en la Liga. Mirar jugadores que terminan contrato, unos que tienen que renovar, vamos a mirar. Esto a mí me coge, no de sorpresa, pero sí me impactó porque teníamos la ilusión”

El entrenador samario hizo referencia al poco tiempo de recuperación de la plantilla: “Indudablemente que van a hacer pocos días de descanso porque ya estamos cerca de un partido amistoso contra Nacional y después empezamos la Liga. Ellos lo entiendo, vamos a recuperar al grupo en pleno torneo y vamos a tratar de hacer las cosas bien. El comienzo no va a ser fácil. El jueves viajamos a Miami, jugar un amistoso, tendrán tres días para que descanses y el martes vuelven para trabajar. Volvemos y daremos dos o tres días para que vayan a sus casas para comenzar luego la recuperación para la Liga”.

Por ahora, el conjunto embajador espera para un amistoso ante Nacional el próximo sábado 8 de julio. Los embajadores debutarán en la liga el fin de semana del 15 del siguiente mes.