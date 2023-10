Desde Aston Villa revelaron lo que realmente pasa con Durán: "No estoy aquí para controlar"

Jhon Jader Durán fue noticia en estos días por la actitud que tomó al no ser convocado en el último partido disputado por el Aston Villa, por lo que mucho se habló de la 'pataleta' que estaría haciendo el jugador colombiano.

En sus redes sociales, este futbolista borró todas las fotografías que tenía con el equipo de la Premier y justo después de que no fuera llamado al partido, por lo que desde entonces se hablaba de lo que estaba ocurriendo entre la dirección del equipo y el jugador.

A esto salió a referirse Unai Emery, el entrenador del club, quien dio a conocer que en realidad no pasa nada y que no estaba disponible porque había llegado lesionado de la selección Colombia, un hecho que llamó la atención, pues nunca se dio a conocer lo que realmente tenía el cafetero.

"La única verdad es que no estuvo disponible para jugar el domingo porque estaba lesionado. Regresó de Colombia lesionado y tenemos que apoyarlo y ayudarlo todos los días tratando de enfocarlo. Hablamos solo sobre fútbol en cada entrenamiento, sobre cómo puede mejorar y progresar con nosotros", fue lo que inició diciendo el entrenador.

Asimismo, fue claro qué pensaba sobre lo que pasó hace pocos días por la actitud de Durán: "No estoy aquí para controlar las redes sociales de cada jugador individual y le pregunté al respecto. Me dijo que no es realmente relevante y que está pensando y concentrándose en jugar con nosotros y tratar de aumentar su nivel. En primer lugar, tratar de concentrarse. Cada entrenamiento se prepara duro para que esté listo".

Así las cosas, solo queda esperar si este jueves 26 de octubre Durán tendrá la oportunidad de jugar nuevamente con el equipo cuando enfrenten a AZ Alkmaar en la Europa League.