Edwin Cardona confirmó que tuvo ofertas de Nacional

Edwin Cardona fue uno de los nombres que más sonó durante el mercado de pases tanto en Colombia como en el extranjero y, aunque se afirmó, en repetidas ocasiones, que tenía todo arreglado para llegar a Boca Juniors, finalmente continuó en el fútbol mexicano y se vinculó a Xolos de Tijuana, con el que disputará la Liga MX y buscará volver a brillar como lo hizo hace algunos años.

Teniendo en cuenta esto, el futbolista habló de lo que sucedió con las negociaciones con el club 'Xeneize', se mostró con confianza respecto a lo que viene y confirmó que se encuentra en buenas condiciones para enfrentar esta nueva temporada. "Estoy muy feliz, ya conozco el fútbol mexicano, sé dónde estoy parado. (Xolos) Es un gran club y con el tiempo me iré adaptando. Esto fue de la nada, me llamó el presidente, me mandó el proyecto, los planes que tenía, me aguanté, se dieron las cosas y aquí estoy", aseguró el volante antioqueño a los micrófonos de Caracol Radio.

Tras esto se refirió a su actualidad y a la caída del pase al club argentino, luego de la cual recibió duras críticas por parte de los aficionados: "En el tiempo que llevo jugando fútbol nunca había estado tan bien físicamente. Nunca me había preparado así. Con Boca ya teníamos todo de palabra pero nada era seguro, teníamos varias cosas que al final no se pudieron dar, así es el fútbol".

Finalmente se refirió a las posibilidades reales que tuvo de llegar al fútbol colombiano, donde tuvo propuestas de dos instituciones y una de ellas fue Atlético Nacional: "Si, hubo dos equipos que me pretendieron, uno de esos, el equipo de mis amores y al que algún día me gustaría volver, Nacional. Hablé con Osorio y sueño con regresar".