James Rodríguez fue uno de los jugadores más señalados, luego de la eliminación del mundial de Qatar 2022. El jugador estuvo lejos de su mejor nivel y aparte se convirtió en un eje de controversias en el equipo, dentro y fuera de la cancha.

Por eso, el actual futbolista del Al Rayyan ha sido objeto de cuestionamientos, tanto de hinchas, un importante sector de la prensa, como de gente allegada a la Selección.

En el grupo de estos últimos está Faustino Asprilla, quien considera que Rodríguez ya dejó atrás sus mejores años como profesional.

“Difícilmente vuelva a la élite", dijo el 'Tino', sentenciado de manera categórica el presente de James luego que terminara en la Liga de Qatar.

"Además, él tiene una lesión. James no puede jugar 10 partidos seguidos. Es muy difícil que un equipo grande lo contrate cuando juega dos partidos, descansa tres y vuelve y juega dos. Yo creo que a James no lo volveremos a ver en la élite”, agregó el Futvox Sudamérica.

A lo anterior, Asprilla le sumó el estar jugar en la liga de Qatar, a la cual denominó como una liga de "retirados", con el agravante, hablando de James, de tener solamente 30 años de edad.

Luego de la eliminación de Colombia, James Rodríguez publicó un mensaje donde dejó entrever que esta podría ser su última clasificatoria con la Selección.

"No sé qué venga para los próximos procesos, no sé si esté o no. Lo que sí sé es que me rompe el alma perder, me incomoda no estar clasificado y esto no puede volver a pasar", dijo.