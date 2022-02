Carlos Antonio a los que piden a Pékerman: "aquí la gente vive de engaños"

La Selección Colombia perdió contra Argentina por la fecha 16 de las Eliminatorias sudamericanas y comprometió aún más su clasificación a la Copa del Mundo.

Ahora, el combinado patrio depende de varios resultados para tener la posibilidad de acceder de forma directa al Mundial o de al menos disputar el repechaje.

De tal manera, y en vista de la dificultad que implica revertir el camino a falta de dos jornadas para la finalización de las Eliminatorias, una lluvia de críticas ha caído sobre los responsables actuales y aquellos que ya se fueron.

Uno de quienes lanzó una crítica directa fue el periodista Carlos Antonio Vélez, quien durante 'Palabras Mayores' de Antena 2, no solo responsabilizó Reinaldo Rueda, sino que se fue con todo contra José Néstor Pékerman.

Pues el entrenador argentino dejó la dirección técnica de la 'tricolor' en 2018 tras haberla asumido en 2012, dejando como saldo dos clasificaciones a la Copa del Mundo.

Allí, Vélez fue claro y directo, y afirmó que "Pékerman no ganó nada, en siete años lo que hizo fue llevarse un montón de plata, pero aquí la gente vive de engaños", aludiendo a que muchos seguidores apoyan al argentino.

De igual manera, comentó que el entrenador de 72 años "tuvo la mejor de las generaciones y la desaprovechó", pues considera que la clasificación a Mundiales no apacigua la escasez de títulos.

Además, comentó que en Colombia no existe un recambio generacional, en vista de que Pékerman "ni siquiera hablaba con el técnico de la sub 20, y por eso ahora no tenemos nada".

Por último, Vélez hizo saber que es importante mirar hacia el futuro y replantear el camino dado que "no hay nada que nos ate al pasado, porque no fue exitoso, fue mediocre".

De esta forma, se conoció una nueva crítica no solo hacia la Selección sino dirigida a aquellos que han estado vinculados a la misma, pues el presente de la 'tricolor' es preocupante.