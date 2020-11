Daniela Cortés reaccionó a la polémica de Sebastián Villa con la Selección Colombia

Aunque Sebastián Villa no fue convocado a la Selección Colombia como se presumía desde la prensa argentina, el técnico Carlos Queiroz no tuvo problema en aceptar que si lo bloqueó como parte de un formalista de un hipotético llamado y que él no tiene problemas en contar con Villa para las próximas jornadas.

Queiroz mencionó que él no es ningún juez para decidir sobre el futbolista colombiano y que confía en una institución como Boca Juniors que ya decidió contar con él para los juegos oficiales. Además, el estratega portugués cometió un error diciendo tras la rueda de prensa (con micrófonos abiertos) que él no es ninguna institución y que “estaríamos jodidos” si todo hombre que golpea a una mujer sale a la prensa.

Todo esto ha desatado sinfín de comentarios en las redes sociales y provocó una reacción de Daniela Cortés, la expareja de Sebastián Villa que lo demandó en la justicia argentina por maltrato físico y psicológico. La mujer, quien ya está en Colombia, arremetió contra la prensa y ratificó que cuenta con su abogado para seguir el proceso.

“Definitivamente, el periodismo amarillista es terrible”, escribió en Instagram Daniela Cortés. Luego acompañó la publicación con otro comentario haciendo referencia al caso: “La fe sigue intacta y hasta el final, siempre acompañada de Fernando Burlando”.

Cabe señalar que días atrás, Daniela Cortés manifestó que ella no tenía problema con que Sebastián Villa pueda jugar con Boca Juniors mientras el caso sigue en curso porque lo laboral es independiente de lo personal. Incluso, hay rumores de un arreglo extrajudicial entre ambas partes, pero no ha sido confirmado.